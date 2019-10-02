Шкуренев показал 15-й результат в первом виде программы соревнований десятиборцев на чемпионате мира
На чемпионате мира в Дохе стартовали соревнования среди десятиборцев. В первом виде программы — беге на 100 метров — россиянин Илья Шкуренев показал 15-й результат. Он пробежал дистанцию за 11,02 секунды.
Победу одержал американец Дамиан Уорнер.
Легкая атлетика
Доха (Катар)
Чемпионат мира
Мужчины
Десятиборье
100 м
1. Дамиан Уорнер (Канада) — 10,35
2. Пирс Лепаж (Канада) — 10,36
3. Кевин Майер (Франция) — 10,50
4. Линдон Виктор (Гренада) — 10,66
5. Соломон Симмонс (США) — 10,70
6. Седрик Даблер (Австралия) — 10,75
15. Илья Шкуренев (Россия) — 11,02
Легкая атлетика
Доха (Катар)
Чемпионат мира
Мужчины
Десятиборье
Итог после первого этапа
1. Дамиан Уорнер (Канада) — 1011
2. Пирс Лепаж (Канада) — 1008
3. Кевин Майер (Франция) — 9754.
4. Линдон Виктор (Гренада) — 938
5. Соломон Симмонс (США) — 929
6. Седрик Даблер (Австралия) — 917
15. Илья Шкуренев (Россия) — 856