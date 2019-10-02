Шкуренев показал 15-й результат в первом виде программы соревнований десятиборцев на чемпионате мира

На чемпионате мира в Дохе стартовали соревнования среди десятиборцев. В первом виде программы — беге на 100 метров — россиянин Илья Шкуренев показал 15-й результат. Он пробежал дистанцию за 11,02 секунды.

Победу одержал американец Дамиан Уорнер.

Легкая атлетика

Доха (Катар)

Чемпионат мира

Мужчины

Десятиборье

100 м

1. Дамиан Уорнер (Канада) — 10,35

2. Пирс Лепаж (Канада) — 10,36

3. Кевин Майер (Франция) — 10,50

4. Линдон Виктор (Гренада) — 10,66

5. Соломон Симмонс (США) — 10,70

6. Седрик Даблер (Австралия) — 10,75

15. Илья Шкуренев (Россия) — 11,02

Легкая атлетика

Доха (Катар)

Чемпионат мира

Мужчины

Десятиборье

Итог после первого этапа

1. Дамиан Уорнер (Канада) — 1011

2. Пирс Лепаж (Канада) — 1008

3. Кевин Майер (Франция) — 9754.

4. Линдон Виктор (Гренада) — 938

5. Соломон Симмонс (США) — 929

6. Седрик Даблер (Австралия) — 917

15. Илья Шкуренев (Россия) — 856