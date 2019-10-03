Сергей Шубенков: «В «деле Лысенко» еще нужно разобраться»

Вице-чемпион мира-2019 в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков дал откровенное интервью «СЭ», в котором в числе прочего рассказал о том, как относится к «делу Лысенко».

— Вопросы к Шляхтину в том, что до сих пор за работой уличают дисквалифицированных тренеров и «дело Лысенко».

— В «деле Лысенко» еще нужно разобраться. Сначала Данил сказал так, потом по-другому. Поэтому давайте дождемся расследования и выясним, что там все-таки было.

Что касается тренеров — нужно смотреть шире. Это же не столько проблема федерации, сколько организаций, которые занимаются трудоустройством этих специалистов. Есть ЦСП, региональные Минспорта — все же решается на этом уровне. Федерация что может сделать? Писать письма. Ну, она и пишет. А ИААФ давит на ВФЛА, потому что больше ни до кого не может дотянуться. Это хотя бы можно понятно. Но почему внутри страны все сваливают только на федерацию? Переводить все стрелки на Шляхтина удобно, но не конструктивно.

— То есть он работает хорошо?

— Покритиковать его можно, и есть за что. Например, он занимается слишком многими делами сразу — у него и легкая атлетика, и футбол, и регион. Но нельзя сказать, что он ничего не делает и один во всем виноват.

— А кто виноват?

— Давайте с маленького начнем. Вот сборы перед чемпионатом мира. Организация была отвратительная. Кто виноват? Шляхтин? Ну, нет же. В подробности вдаваться пока не хочу, надеюсь, решим это внутри. (Владимир Иванов)

«Не хочу набрасывать на вентилятор. Переводить стрелки на Шляхтина удобно, но не конструктивно». Позиция Шубенкова

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