Сергей Шубенков: «Дальше так легко пробежаться не получится»

Действующий чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков без проблем выиграл свой забег с результатом 13.27 и прошел в следующий круг. Полуфинал и финал состоятся в среду, 2 октября.

— Раз прибежал первый и прошел дальше — значит, уже все хорошо, — сказал Шубенков. — Правда, бег получился технически грязноватый, не сумел все сделать идеально. И на старте засиделся, и на некоторых барьерах чуть развернулся, какие-то позадевал, где-то, наоборот, слишком высоко перепрыгнул. Сказалось волнение, да и стадион, когда впервые его видишь вживую, производит впечатление.

Как болячки? Уже поздно о них думать, проехали. Дальше так легко пробежаться не получится, так что будем добавлять. (Наталья Марьянчик)