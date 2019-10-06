Сборная России в Катаре: лучший результат со времен домашнего ЧМ

В Катаре завершился чемпионат мира по легкой атлетике. Медальный зачет выиграла сборная США, обновив рекорд по наградам (14 золотых, 11 серебряных, 8 бронзовых).

Сборная России показала лучший результат со времен домашнего чемпионата мира-2013. На счету россиян 2 золота, 3 серебра и 1 бронза.

Победы одержали Мария Ласицкене (прыжки в высоту) и Анжелика Сидорова (прыжки с шестом). Серебро — у Михаила Акименко (прыжки в высоту), Сергея Шубенкова (110 м с барьерами) и Василия Мизинова (ходьба на 20 км), бронза — у Ильи Иванюка (прыжки в высоту).

На ЧМ-2015 у России было два золота, серебро и бронза, на ЧМ-2017 — 1 золотая и 5 серебряных наград.

Медальный зачет на ЧМ-2013 в Москве россияне выиграли: 7-4-6.