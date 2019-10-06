Кениец Черует выиграл забег на 1500 м на ЧМ-2019
20:02
Кениец Тимоти Черует стал чемпионом мира на дистанции 1500 м. Два года назад на ЧМ в Лондоне он завоевал серебро.
Вторым на ЧМ-2019 в Катаре стал Тауфик Махлуфи из Алжира, третьим — Марцин Левандовски из Польши.
Доха (Катар)
Чемпионат мира
Мужчины
1500 м
Финал
1. Тимоти Черует (Кения) — 3.29,26
2. Тауфик Махлуфи (Алжир) — 3.31,38
3. Марцин Левандовски (Польша) — 3.31,46
4. Якоб Ингебригтсен (Норвегия) — 3.31,70
5. Джейк Уигтмен (Великобритания) — 3.31,87
6. Джош Керр (Великобритания) — 3.32,52
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