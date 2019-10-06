Кениец Черует выиграл забег на 1500 м на ЧМ-2019

Кениец Тимоти Черует стал чемпионом мира на дистанции 1500 м. Два года назад на ЧМ в Лондоне он завоевал серебро.

Вторым на ЧМ-2019 в Катаре стал Тауфик Махлуфи из Алжира, третьим — Марцин Левандовски из Польши.

Доха (Катар)

Чемпионат мира

Мужчины

1500 м

Финал

1. Тимоти Черует (Кения) — 3.29,26

2. Тауфик Махлуфи (Алжир) — 3.31,38

3. Марцин Левандовски (Польша) — 3.31,46

4. Якоб Ингебригтсен (Норвегия) — 3.31,70

5. Джейк Уигтмен (Великобритания) — 3.31,87

6. Джош Керр (Великобритания) — 3.32,52