Исинбаева пожелала Ласицкене услышать гимн России после победы на Играх-2020

Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева опубликовала в Instsgram пост, в котором эмоционально поздравила Марию Ласицкене с завоеванием третьего титула чемпионки мира.

— Дорогая Мария, с победой! — написала Исинбаева. — С третьим званием чемпионки мира! Умница! Очень рада за тебя и твоего тренера!

Желаю тебе преодолеть планку мирового рекорда в финале Олимпийских игр в Токио-2020 и услышать гимн России стоя на первой ступени пьедестала почета!

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