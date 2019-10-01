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Новости   //    Легкая атлетика   //    Чемпионат мира

Исинбаева пожелала Ласицкене услышать гимн России после победы на Играх-2020

13:39
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Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева опубликовала в Instsgram пост, в котором эмоционально поздравила Марию Ласицкене с завоеванием третьего титула чемпионки мира.

— Дорогая Мария, с победой! — написала Исинбаева. — С третьим званием чемпионки мира! Умница! Очень рада за тебя и твоего тренера!
Желаю тебе преодолеть планку мирового рекорда в финале Олимпийских игр в Токио-2020 и услышать гимн России стоя на первой ступени пьедестала почета!

Чемпионат мира по легкой атлетике: новости и статьи, расписание, обзоры

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