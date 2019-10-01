Анжелика Сидорова: «Выступать без флага, к сожалению, привычно»
10:35
Чемпионка мира-2019 в прыжках с шестом Анжелика Сидорова после возвращения в Москву ответила на вопрос о нейтральном статусе российских атлетов и проверках на допинг.
— Каково это — выступать и побеждать без флага?
— Мы уже не в первый раз в таких условиях выступаем, так что все было привычно, к сожалению. Я была рада своей победе в любом случае. Просто была счастлива.
— Чувствовали ли вы на чемпионате мира усиление допинг-контроля?
— Да нет, все было, как обычно — не чаще, не реже. (Мария Никулашкина)
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