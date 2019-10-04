Акименко и Иванюк — серебряный и бронзовый призеры ЧМ в прыжках в высоту!
22:22
Россияне Михаил Акименко и Илья Иванюк завоевали серебряную и бронзовую медали на чемпионате мира-2019 в прыжках в высоту. Золото взял Мутаз Эсса Баршим из Катара. Для хозяев ЧМ это первое золото соревнований.
В медальном зачете сборная России вышла на пятое место. На счету россиян два золота, два серебра и одна бронза. Лидирует сборная США (9 — 9 — 2).
Россияне из-за дисквалификации ВФЛА выступают на чемпионате мира в нейтральном статусе.
Доха (Катар)
Чемпионат мира
Мужчины
Высота
Финал
1. Мутаз Эсса Баршим (Катар) — 2.37
2. Михаил Акименко (Россия) — 2.35
3. Илья Иванюк (Россия) — 2.35
4. Максим Недосеков (Белоруссия) — 2.33
5. Луис Энрике Зейес (Куба) — 2.30
6. Брэндон Старк (Австралия) — 2.30