Россияне Михаил Акименко и Илья Иванюк завоевали серебряную и бронзовую медали на чемпионате мира-2019 в прыжках в высоту. Золото взял Мутаз Эсса Баршим из Катара. Для хозяев ЧМ это первое золото соревнований.

В медальном зачете сборная России вышла на пятое место. На счету россиян два золота, два серебра и одна бронза. Лидирует сборная США (9 — 9 — 2).

Россияне из-за дисквалификации ВФЛА выступают на чемпионате мира в нейтральном статусе.

Доха (Катар)

Чемпионат мира

Мужчины

Высота

Финал

1. Мутаз Эсса Баршим (Катар) — 2.37

2. Михаил Акименко (Россия) — 2.35

3. Илья Иванюк (Россия) — 2.35

4. Максим Недосеков (Белоруссия) — 2.33

5. Луис Энрике Зейес (Куба) — 2.30

6. Брэндон Старк (Австралия) — 2.30