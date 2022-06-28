Байлз выходит замуж за игрока в американский футбол. Он не знал, что Симона знаменитость

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике и Джонатан Оуенс познакомились с помощью онлайн-приложения.

Олимпийская чемпионка Симона Байлз просто так не стала только одной из самых известных и титулованных гимнасток мира — на ее пути к славе было много трудностей, включая снятие почти со всех финалов на Олимпиаде в Токио, отдельные тренировки и проблемы с синдромом внимания из-за запрета на принятие нужных медикаментов. Но спортсменка смогла все преодолеть, в том числе благодаря поддержке своего молодого человека — игрока в американский футбол Джонатана Оуенса.

Знакомство онлайн и помощь пандемии

«Пути Господни таинственны и неисповедимы», — написала олимпийская чемпионка Симона Байлз в социальных сетях в январе. На фото гимнастка указала на молодого человека, стоящего на заднем фоне, — в 2019 году спортсменку пригласили торжественно вывести команду по американскому футболу «Хьюстон Тексанс» из туннеля на поле. Игроком, отмеченным Байлз, оказался Джонатан Оуенс, с которым впоследствии у Симоны завязались романтические отношения.

Но лично Байлз и Оуенс познакомились почти год спустя с помощью приложения для онлайн-знакомств. Причем гимнастка рассказала, что именно она сделала первый шаг. «Я увидела его и подумала, что он достаточно симпатичный, так что написала ему «привет». А потом я увидела, что он был в Хьюстоне, так что мы начали понемногу разговаривать и через неделю или две пошли гулять», — рассказывала Симона в интервью Wall Street Journal.

Джонатан Оуэнс и Симона Байлз. из личных соцсетей

Оба спортсмена к тому моменту были знаменитостями в Америке, но Джонатан почему-то не знал, кто такая Симона. «Я не слышал о ней, и когда сказал ей об этом, то ей это понравилось», — говорил футболист изданию Texas Monthly.

Молодым людям в некоторой степени повезло — они познакомились в начале пандемии, так что у них было время, которое можно было проводить вместе. У спортсменов высокого уровня такое редкость — а тут Байлз не нужно было тренироваться по много часов в день, и она общалась с Джонатаном и лучше его узнавала. Как потом признался Оуенс, это укрепило связь между ними. Гимнастка же добавила, что они поочередно ходили друг к другу в гости и гуляли со своими собаками. Это было здорово — можно было проверить, действительно ли у них есть симпатия. Потом Байлз назвала себя и Оуенса «магнитами», настолько сильным было их взаимное притяжение. Через месяц Джонатан уже понял, что влюблен. А еще пошутил, что и его собаке Симона тоже понравилась.

Отношения, когда о них стало известно болельщикам, начались в августе 2020 года — гимнастка разместила в социальных сетях пост с милыми фотографиями с Джонатаном. «Просто мы», — такую подпись оставила Симона. Молодые люди совсем не стесняются своих эмоций и выкладывают фотографии, где они много времени проводят вместе, обнимаются и целуются. Спортсмены выглядят особенно мило, потому что Оуенс почти на 40 сантиметров выше.

Симона Байлз. Фото Global Look Press

Поддержка Джонатана во время Олимпиады

Симону и Джонатана связывает не только увлечение спортом, но и просто типы личности — например, у них одинаковое чувство юмора. «Мы хорошо понимаем друг друга, и, наверное, поэтому наши отношения кажутся гладкими и простыми», — объяснила Байлз в интервью Today. Футболист отвечает ей взаимностью — на День святого Валентина он устроил ей сюрприз. Оуенс украсил комнату огромными светящимися буквами, формирующими слово «Любовь», воздушными шарами и лепестками роз.

На соревнованиях Джонатан тоже рядом с Симоной — так получается далеко не всегда, но в июне прошлого года он смотрел, как гимнастка выигрывала седьмой титул чемпионки США. А чуть позже молодые люди даже смогли посоревноваться друг с другом — они участвовали в конкурсе по перетягиванию каната.

Когда на Олимпиаде в Токио произошла ситуация с отказом Симоны участвовать в соревнованиях из-за невозможности принять лекарство, помогающее при синдроме дефицита внимания, Оуенс поддержал Байлз в социальных сетях, пообещав, что всегда будет с ней, несмотря ни на что, особенно выделив силу и смелость гимнастки. «Каждый день ты вдохновляешь меня все больше и больше... Не могу дождаться, когда ты вернешься домой и я снова увижу твою улыбку», — так искренне выразился Джонатан.

Симона Байлз. Фото Global Look Press

В феврале 2022 года футболист сделал гимнастке предложение — Симона согласилась. «Самое легкое «да», — написала Байлз в социальных сетях, рассказывая о важном событии. Теперь молодые люди вовсю планируют свадьбу — они начали это делать еще несколько месяцев назад во время совместного отпуска. Там они обсудили несколько важных вещей, касающихся торжественного мероприятия. «Еще на один шаг ближе к тому, чтобы стать миссис Оуенс», — подвела итог путешествию олимпийская чемпионка.