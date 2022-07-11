Мельникова чуть не упала в обморок из-за духоты на Кубке России. Но все равно выиграла многоборье

А у Нагорного подросла серьезная конкуренция — по международным правилам в многоборье его обыграл бы 17-летний Маринов.

Многоборье. Мужчины

1. Никита Нагорный (Россия) — 168,763

2. Даниел Маринов (Россия) — 168,164

3. Давид Белявский (Россия) — 165,963

Многоборье. Женщины

1. Ангелина Мельникова (Россия) — 110,431

2. Владислава Уразова (Россия) — 109,397

3. Мария Минаева (Россия) — 106,431

Финалы. Мужчины

Вольные упражнения

1. Егор Шарамков (Беларусь) — 14,400

2. Кирилл Прокопьев (Россия) — 14,366

3. Даниел Маринов (Россия) — 13,933

Конь

1. Давид Белявский (Россия) — 14,633

2. Владислав Поляшов (Россия) — 13,900

3. Даниел Маринов (Россия) — 13,833

Кольца

1. Денис Аблязин (Россия) — 14,366

2. Виктор Калюжин (Россия) — 14,166

3. Руслан Макаров (Россия) — 13,433

Опорный прыжок

1. Денис Аблязин (Россия) — 14,566

2. Даниел Маринов (Россия) — 14,533

3. Егор Шарамков (Беларусь) — 14,350

Параллельные брусья

1. Даниел Маринов (Россия) — 14,866

2. Владислав Поляшов (Россия) — 14,833

3. Давид Белявский (Россия) — 14,766

Перекладина

1. Алексей Ростов (Россия) — 13,400

2. Кирилл Прокопьев (Россия) — 13,333

3. Руслан Макаров (Россия) — 13,133

Финалы. Женщины

Опорный прыжок

1. Ангелина Мельникова (Россия) — 13,683

2. Алина Шклокова (Россия) — 13,583

3. Элеонора Афанасьева (Россия) — 13,283

Разновысокие брусья

1. Виктория Листунова (Россия) — 15,233

2. Ангелина Мельникова (Россия) — 15,033

3. Мария Минаева (Россия) — 14,866

Бревно

1. Яна Ворона (Россия) — 14,533

2. Ангелина Мельникова (Россия) — 14,100

3. Варвара Зубова (Россия) — 13,066

Вольные упражнения

1. Ангелина Мельникова (Россия) — 14,433

2. Мария Агафонова (Россия) — 13,800

3. Мария Минаева (Россия) — 13,666

В Калуге на прошлой неделе проходил Кубок России по спортивной гимнастике — при отсутствии международных соревнований это один крупнейших стартов в сезоне. Тем более что там выступали лидеры сборной — Ангелина Мельникова и Никита Нагорный, а для проведения турнира даже растопили лед на катке «Центральный» и установили там помосты. Кроме Мельниковой и Нагорного на Кубке выступили еще четыре олимпийских чемпиона: Виктория Листунова, Владислава Уразова, Денис Аблязин и Давид Белявский — практически полный состав золотых команд Токио. Но не везде победили герои ОИ-2020 — в России подрастает новое поколение талантливых спортсменов, а в одном из финалов вообще выиграл спортсмен из Белоруссии.

Ангелина Мельникова. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Мельникову спасли вольные упражнения

Организация, правда, слегка пострадала — из-за того, что соревновались гимнасты на катке, система вентиляции работала не до конца корректно. Спортсменам банально не хватало воздуха — на это жаловалась Ангелина Мельникова в своем Telegram-канале.

— Сегодня прошла квалификация Кубка России, — писала олимпийская чемпионка. — Не могу сказать точно, какие эмоции я испытываю. Могу сказать одно: тяжело. Тяжело из-за духоты и жары в зале. Сегодня я просто выживала на этом помосте. Я очень счастлива, что собрала программы и они выглядели достойными. Но послевкусие у меня, конечно, такое себе. Как представлю, что возвращаться в это состояние снова. Из-за духоты не хватает кислорода, и сегодня на несколько секунд мне даже стало плоховато из-за нехватки воздуха. Такие вот дела. Непростой старт.

Несмотря на сложности, Мельникова выиграла многоборье — при этом спортсменка не соревновалась около шести месяцев и тренировалась не так интенсивно, как раньше. Поэтому практически сразу возникла борьба между ней и Владиславой Уразовой — Виктория Листунова из-за травмы выступала только на брусьях. Геля ошиблась в квалификации в вольных упражнениях и на бревне, но все равно смогла на несколько тысячных обойти Владу. В финале после опорного прыжка и брусьев девушки снова были рядом, но бревно вывело вперед Уразову, которая практически справилась со своей программой. В отличие от той же Мельниковой, у которой это не получилось — ей даже не засчитали первый элемент, из-за чего сложность упала. Вольные упражнения спасли гимнастку — было волнительно за Мельникову, тренировавшуюся всего три недели перед стартом, но она справилась и доказала лидерство в сборной.

Единственное, что омрачило финал многоборья, — жесткая травма Елены Герасимовой, которая могла побороться за тройку. На опорном прыжке спортсменка неудачно приземлилась на колени, ей зафиксировали левую ногу бинтом и унесли на носилках — в итоге гимнастку проводили аплодисментами.

Ангелина увезла из Калуги еще два золота и два серебра — в финалах на отдельных снарядах. В отличие от многоборья эти виды у нее получились практически безошибочно — даже коварное бревно, которое часто подводит девушек. Она хоть и выступала «как в тумане», забыв один из элементов, но не провалилась, проиграв только Яне Вороне. Кроме бревна, Мельникова уступила еще одно золото Виктории Листуновой на брусьях — Вика из-за травмы как раз выступала только на них. А еще можно отметить медаль Элеоноры Афанасьевой, 25-летней гимнастки и матери двоих детей, — семья не мешает спортсменке выступать на разных стартах и практически регулярно быть в тройке на прыжке.

Никита Нагорный. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Юниор едва не обыграл олимпийского чемпиона

В мужском многоборье борьба была еще круче — сначала между собой боролись только Никита Нагорный и Давид Белявский. Не хватало Артура Далалояна, но он из-за болезни вынужден был сняться с этого старта. Но звезда российской спортивной гимнастики все равно в какой-то степени был на турнире — афиши с его фотографией украшали всю Калугу.

В итоге Нагорный и Белявский так и остались в тройке после квалификации, но между ними встал 17-летний Даниел Маринов. Причем спортсмен едва не обыграл Нагорного — это, в принципе, была бы не такая уж сенсация, учитывая, что Никита практически не готовился к турниру. Но раз после первого дня соревнований он лидировал, то вполне логично было допустить, что и сейчас проблем особо не возникнет. Никита же практически проиграл — если бы правила в России совпадали с международными, то победителем был бы Даниел. Здесь же оценки за квалификацию и сам финал многоборья суммировались, поэтому на первом месте остался Нагорный.

Белявский же шикарно исполнил упражнение на коне, набрав космическую сумму почти в 15 баллов, но проиграл комбинацией на кольцах. Маринов в это время на равных боролся с Нагорным и даже смотрелся четче и увереннее. Опять же повторимся, что Никиту спасла сумма за квалификацию.

17-летний Даниел на равных боролся и с другими спортсменами — в спортивной гимнастике у мужчин более юный возраст не считается преимуществом. Но он практически выиграл и у специалиста в опорном прыжке Дениса Аблязина, только чуть смазал второй прыжок. Олимпийский чемпион победил и на кольцах, а вот Маринов победил на брусьях, обыграв Белявского.

Маринов еще может выступать на молодежных соревнованиях, но уже вовсю конкурирует на равных со взрослыми спортсменами или даже выигрывает у них. Да, можно списать это на недостаточную подготовку олимпийских чемпионов к турниру — все-таки тренировались они не так много, особенно Нагорный, но результаты Даниела все равно впечатляют. Крутую конкуренцию он точно россиянам составит, но надеюсь, что когда-нибудь Маринов будет блистать и на международных соревнованиях.