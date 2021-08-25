Четырехкратная олимпийская чемпионка готовится к большому турне по городам США, а потом подумает о своем будущем.

На Олимпиаде в Токио одной из самых главных сенсаций стало неудачное выступление Симоны Байлз. Четырехкратная чемпионка Игр претендовала еще на несколько олимпийских титулов, но довольствовалась двумя медалями более низкого достоинства. Причина — в моральном состоянии спортсменки. Но, кажется, все самое плохое для звездной гимнастки позади. Сейчас Симона готова снова тренироваться — она провела достаточное количество времени с семьей и друзьями и восстановилась после психологических проблем.

Дома все проблемы разрешились

В Токио Симона пыталась тренироваться отдельно, вдали от внимая прессы и фанатов. Для нее организовали отдельный зал в часе езды от спортивной площадки в олимпийском периметре. Позвонили профессору местного университета Казухиро Аоки с просьбой предоставить место для занятий. Байлз все равно осталась героиней Олимпиады — она не выиграла титулов на этих Играх, но преодолела психические проблемы, пережила смерть тети и забрала бронзу на бревне с практически идеальным выступлением.

Симона много говорила о ментальных проблемах. А если бы молчала, то вернуться ей было бы намного проще. Но ее состояние начали обсуждать в прессе и среди болельщиков, и внимания стало больше. Некоторые из хейтеров даже сравнивали Байлз в Токио с солдатом, бежавшим с поля боя. Но слов поддержки было больше. Теперь у звезды вроде бы все пришло в норму.

— Я была в зале и немного потренировалась. Когда я говорю «тренироваться», то имею в виду очень-очень немного. Мне нравится проводить время дома, и я счастлива, — рассказала Байлз в интервью журналу People.

На Олимпиаде в Токио Симона снялась с пяти соревнований, включая командное и личное многоборье. Были вопросы к ментальному состоянию здоровья спортсменки — много говорили о том, что ей запретили ввозить в Японию лекарство, которое фигурировало в качестве терапевтического исключения. Без него гимнастка страдала от дезориентации в пространстве — это могло привести к серьезным физическим последствиям.

Следующий этап — тур по городам Америки

Когда Байлз вернулась к тренировкам, Лоран Ланди, ее наставник, попросил Симону выполнять упражнения на специальном трамплине.

— Я начала выполнять несколько прогонов, и первый стал для меня как будто вторым дыханием, — призналась спортсменка. — Даже немного странно, что я снова могу все делать. Стресс, паника и сосредоточенность или что там случилось уже произошли.

Гимнастка сказала, что на Олимпиаде она и ее тренер так и подумали, что все придет в норму, когда Симона вернется домой. Самая большая проблема была в том, что домой они собирались отправиться только через неделю. А там спортсменка смогла бы делать все или даже больше.

Сейчас Байлз готовится к туру Gold Over America. Она говорила, что время на Олимпиаде было для нее самым сумасшедшим. Симона не могла контролировать свое тело, и главное — гимнастка не понимала, в воздухе ли она и приземлится или нет. Но теперь все в порядке — скоро она отправится в тур по США с гала-представлением, где фанаты смогут увидеть самые любимые программы. В туре будут участвовать также олимпийская чемпионка Джейд Кереи, спортсменки сборной США Джордан Чайлс и Грейс Маккаллум. Мероприятия будут практически каждый день в более чем 30 местах.

Может быть, теперь спортсменка задумается о следующей Олимпиаде, чтобы доказать, что она все еще в строю. Почему бы и нет — Оксана Чусовитина только в этом году закончила карьеру, а ей 46 лет. Байлз же почти в два раза моложе.