Байлз признали спортсменкой года в США. Но что героического она совершила?

О Симоне говорят больше, чем о новых чемпионках, — и это странно.

2021-й должен был стать годом Симоны Байлз. Имея четыре титула олимпийской чемпионки и 19 раз выигрывая мировые первенства, гимнастка шла к сверхдостижению и могла замахнуться на шесть золотых медалей Токио. Но в итоге уехала всего с одним серебром и одной бронзой, выступив дважды вместо шести стартов. По числу упоминаний СМИ и материалам, посвященным спортсменке, даже и не скажешь, что у Симоны был сложный период. А недавно Байлз признали атлетом года по версии авторитетного журнала The Time, хотя в американской гимнастической сборной есть и другие достойные кандидаты. Например, олимпийская чемпионка в многоборье Суниса Ли или победительница финала в вольных упражнениях Джейд Кэрри.

Проблемный период Байлз

Симона Байлз была явным фаворитом всех дисциплин в спортивной гимнастике на Олимпиаде в Токио. На чемпионате мира-2019, последнем перед Играми, она выиграла все, кроме финала в брусьях. Никто даже и не думал, что из Японии Симона уедет всего с двумя медалями. И то одной из них, серебру в команде, Байлз не особо-то и помогла, неудачно приземлившись с опорного прыжка и снявшись после. Затем гимнастика пропустила финалы в многоборье и в отдельных видах, но осталась в заявке на бревно. Казалось, что спортсменка должна сняться и с этого финала. Но Симона во время остальных соревнований тренировалась в частном порядке далеко от глаз прессы и болельщиков, так что на бревно вышла и завоевала бронзу.

Причина такого выступления — вынужденное прекращение приема медикаментов для лечения синдрома дефицита внимания (хотя данная информация официально не подтверждена, но многими болельщиками воспринимается как факт). В Японию их провозить запретили, так что неудивительно, что девушка выступила подобным образом. Но сейчас Байлз уже вернулась к тренировкам дома, начав с простого — ее наставник Лоран Ланди попросил гимнастку выполнять упражнения на специальном трамплине. Симона отмечала, что стресс, паника и все остальное уже прошло. Так что, кажется, что неприятности спортсменки закончились и она была готова выступить в туре по городам Америки Gold Over America.

Звание спортсмена года больше не отражает победы

Психологические проблемы нельзя недооценивать — это становится все более актуальным даже среди людей, у которых уровень стресса гораздо ниже, чем у спортсменов. А факторов, которые влияют на тревожность, апатию и тому подобное, много. Но не всех, кто страдает от таких проблем, награждают званием спортсмена года. Многие даже не раскрывают, что по разрешению врачей и антидопинговых инстанций принимают медикаменты для того, чтобы справиться со стрессом и другими болезнями. Хотя история Байлз и достаточно показательна в том смысле, что преодолеть такие трудности можно, но это стоит больших усилий.

После Олимпиады Симона дала показания по делу Ларри Нассара, бывшего врача сборной США, обвиняемого в изнасилованиях и харассменте. Кроме этого, Байлз постоянно отстаивает права темнокожих людей, занимается разного рода благотворительностью и рассказывает о психологических проблемах. Но должно ли все это быть хорошим основанием для того, чтобы признать человека спортсменом года, а не просто тем, кто внес большой вклад в борьбу за те или иные проявления несправедливости?

В Новой Зеландии в этом году спортсменкой года по версии старейшего вуза страны, университета Отаго, признали тяжелоатлетку Лорел Хаббард. В 2012 году она сменила пол, а до этого выступала под именем Гэвин Хаббард как мужчина. На Олимпиаде в Токио Лорел не смогла взять начальный вес и закончила выступления ни с чем. После этого Хаббард завершила карьеру.

Если в спорте теперь награждают не за спортивные достижения, а за другие заслуги, то почему оставили без внимания Наоми Осаку, которая отказалась общаться с прессой из-за психологического давления, а потом и вовсе снялась с «Ролан Гаррос»? Конечно, нельзя просто взять и не работать над психологическими проблемами. Когда у человека болит рука или другая часть тела, на ее лечение обращают пристальное внимание. Но говорить о важности таких моментов можно и по-другому — признавать заслуги людей, борющихся за психологическое здоровье, а звания спортсменов года оставлять тем, кто показал самые высокие достижения именно с точки зрения побед.