В гимнастике хотят запретить выступать до 18 лет. Скандал из-за абьюза и фальсификации возраста

Предлагают позволить выступать только совершеннолетним спортсменкам.

В спортивной гимнастике за последние годы было несколько крупных скандалов, когда спортсменки обвиняли тренеров и персонал в различного рода абьюзе. В США жертвами врача Ларри Нассара стали 250 гимнасток, которые обвинили остеопата в сексуальном насилии. Среди этих спортсменок были звездные девушки, выступавшие на Олимпийских играх. В Великобритании недавно подвели промежуточные итоги другого крупного дела. Гимнастки жаловались на издевательства специалистов. Адвокату Энн Уайт было поручено расследование жалоб, в результате чего был опубликован 300-страничный доклад с разными случаями превышения полномочий. Эти скандалы подняли вопрос повышения возрастного ценза в гимнастике по аналогии с фигурным катанием.

Абьюз как причина поднятия возрастного ценза

В отчете Уайт о случаях сексуального насилия почти не упоминается, зато есть много примеров физического и психологического давления. Гимнасткам запрещали есть и пить, отлучаться в туалет, их привязывали к брусьям и часто говорили о том, что у них есть проблема с весом, причем в грубой форме. Пару лет назад специалисты и болельщики начинали широко обсуждать повышение возрастного ценза в гимнастике — мол, если спортсменка старше, она способна более трезво оценивать ситуацию и не доверять слепо указам своего тренера, а в нужных случаях обращаться в федерацию, если что-то идет не так.

Поворотным моментом стало интервью британок Элли и Бекки Дауни, которые признались, что только с годами нашли в себе силы рассказать о проблеме с абьюзом. По их словам, в последнее время ситуация улучшилась, но раньше их заставляли тренироваться до полного истощения и каждый день присылать фотографии в нижнем белье для подтверждения соблюдения диеты. В результате появился страх увидеть на весах большее значение, чем требовалось тренерам, поэтому девушки отказывали себе в еде и воде за некоторое время до взвешивания, а неприятие своего тела осталось и сейчас.

Фальсификация возраста гимнастками из Китая

Изначально в гимнастике не было возрастных ограничений — принимать участие в соревнованиях могли любые спортсменки, но когда с течением времени побеждать стали совсем юные девочки, было принято решение установить минимальную возрастную границу — 14 лет. Сделано это было потому, что во взрослых турнирах принимали участие даже не подростки, а дети, которые стали символом акробатического начала спорта. Но это не помогло, и было принято решение ужесточить рамки — теперь выступать можно было с 15. А после серии жалоб на абьюз и серьезных травм возрастное ограничение выросло еще на год.

С тех пор это правило не менялось, но защитники возрастного ценза просят поднять его до 18 лет. Это поможет избежать чрезмерных физических нагрузок для детей и убережет их от слишком нацеленных на результат взрослых. Но это противоречивая точка зрения — гимнасты все равно будут начинать тренироваться года в три-четыре, а выступать просто начнут дольше в юниорах.

При этом уже сейчас некоторые спортсмены ищут, как бы обойти существующие ограничения. В Китае, например, известны случаи, когда гимнасткам делали поддельные паспорта с более ранней датой рождения, чтобы они могли выступать на взрослых соревнованиях. Бронзовая медалистка Олимпийских игр-2000 Дун Фансяо была дисквалифицирована через несколько лет после турнира, когда выяснилось, что на момент соревнований ей не было 16. В Сиднее Дун завоевала медаль в командном многоборье. В то время годом ее рождения во всех документах значился 1983-й, но позже, когда экс-гимнастка работала на Играх-2008 в качестве национального технического офицера, датой ее рождения неожиданно стал 1986 год. Из-за этого вся команда была лишена медалей.

Интересно, что в художественной гимнастике таких проблем нет — ни с абьюзом, ни с фальсификацией возраста. Во всяком случае, громких публичных скандалов не возникало. Возможно, еще и потому, что на топ-уровень девочки здесь выходят не в 14-15 лет, а несколько позже — в 17-18. Такова специфика вида спорта. Но поскольку все виды гимнастики находятся под крылом одной международной федерации, вопрос о новом возрастном цензе придется решать в комплексе. Как бы то ни было, в Федерации гимнастики Швеции уже предложили увеличить возраст перехода во взрослый разряд до 18 лет. Но поддержат ли эту инициативу остальные страны? Не факт, что сразу, но это весьма вероятно. Ведь фигурному катанию потребовалось несколько лет, чтобы свыкнуться с мыслью о необходимости реформ.