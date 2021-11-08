Байлз: «Сейчас главное выяснить, чем я хочу заниматься после завершения карьеры»

Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз ответила на вопрос о завершении карьеры.

«Думаю, мы определенно изменили взгляд на гимнастику, в последние годы у нее была плохая репутация. Я знаю, что, если уйду из спорта, у меня будут другие пути отхода и другие занятия. Сейчас главное выяснить, чем я в действительности хочу заниматься», — приводит слова Байлз AP.

На Олимпиаде в Токио Байлз из-за психологических проблем снялась с командного многоборья. Также она не выступила в индивидуальном многоборье. 24-летняя гимнастка завоевала серебро в командном многоборье и бронзу в упражнении на бревне.

На прошедшем чемпионате мира в Японии Байлз не принимала участие.