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28 февраля, 17:58

Исполком FIG разрешил россиянам работать техническими делегатами на континентальных турнирах

Руслан Минаев
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Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Исполком Международной федерации гимнастики (FIG) разрешил россиянам и белорусам работать техническими делегатами на континентальных турнирах, за исключением чемпионата Европы, сообщается на сайте FIG.

Отмечается, что чемпионаты Европы исключили из соответствующего списка, чтобы избежать конфликт интересов. Решение вступает в силу немедленно и распространяется на все дисциплины.

В июле 2023 года FIG объявила о допуске спортсменов из России и Белоруссии до международных соревнований в нейтральном статусе с 1 января 2024-го.

В феврале FIG выдала допуск к соревнованиям в нейтральном статусе для трех российских тренеров.

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