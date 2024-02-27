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27 февраля, 15:38

Тренер сборной раскритиковала Мельникову за слова «есть нечего»

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Гимнастка Ангелина Мельникова
Ангелина Мельникова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко отреагировала на слова Ангелины Мельниковой. Тренер заявила, что 23-летняя спортсменка преувеличивает. Ранее олимпийская чемпионка в соцсетях пожаловалась на питание на базе.

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«У Ангелины стали такие запросы, что ощущение, будто у нас не тренировочная база, а ресторан, — цитирует Sport24 Родионенко. — Здесь такого никогда не будет! Она считает, что кроме нее никто не питается, а параллельно с ней в столовую ходят еще 250 человек».

Тренер согласилась, что к питанию есть определенные претензии, но они исправляются, а отдельно для Мельниковой никто готовить не будет.

«По питанию есть замечания, мы их делаем, но на базе есть синхронистки и другие многократные олимпийские чемпионки, и всех все устраивает», — сказала Родионенко.

Она подчеркнула, что говорить о безобразном питании на базе нельзя.

Источник: sport24.ru
Ангелина Мельникова
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