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29 февраля, 12:31

Нагорный заявил, что не планирует завершать карьеру в спортивной гимнастике

Ана Горшкова
Корреспондент
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Олимпийский чемпион Никита Нагорный не задумывается о завершении карьеры.

«У меня нет таких мыслей [о завершении карьеры], — цитирует Нагорного ТАСС. — В этом году я в любом случае продолжу выступать, а дальше все будет зависеть от загруженности. В этом году в зале я был раз десять. Этого мало, учитывая, что я хочу выступить на стартующем 11 марта чемпионате России, а Игры будущего заканчиваются 3 марта и потом еще [пройдет] Всемирный фестиваль молодежи.

Нагорный является олимпийским чемпионом 2021 года, серебряным призером Олимпиады-2016, трехкратным чемпионом мира и восьмикратным чемпионом Европы.

С весны 2023 года Нагорный возглавляет Всероссийскую федерацию фиджитал-спорта.

Источник: ТАСС
Никита Нагорный
Спортивная гимнастика
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