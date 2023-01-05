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Сегодня, 18:53

В «Баффало» рассказали о состоянии здоровья Хэмлина после остановки сердца

Ана Горшкова
Корреспондент
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Дамар Хэмлин.
Фото USA Today Sports

Клуб НФЛ «Баффало Биллс» опубликовал новую информацию о состоянии здоровья защитника Дамара Хэмлина.

«По словам врачей, ухаживающих за Хэмлином в Медицинском центре Университета Цинциннати, за последние 24 часа Дамар продемонстрировал значительное улучшение здоровья.

Несмотря на то, что он все еще находится в критическом состоянии, он продемонстрировал, что его неврологическое здоровье не нарушено. Его легкие продолжают заживать, и он уверенно продвигается вперед», — говорится в заявлении клуба.

У Хэмлина произошла остановка сердца во время матча 17-го тура НФЛ с «Цинциннати Бенгалс». 24-летний защитник оказался на газоне после контакта с соперником.

Ранее стало известно, что матч «Баффало» и «Цинциннати», который был приостановлен из-за данного инцидента, не будет возобновлен на этой неделе.

 
Игроки &laquo;Баффало Биллс&raquo; после произошедшего. Игрок клуба НФЛ перенес остановку сердца во время матча. Он в критическом состоянии

 

Источник: Клуб НФЛ «Баффало Биллс»
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Матч «Баффало» и «Цинциннати» не будет возобновлен на этой неделе после остановки сердца у Хэмлина
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