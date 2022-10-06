Американский футбол
Новости
НФЛ
Главная
Американский футбол

6 октября, 13:57

Самый титулованный игрок в истории НФЛ Том Брэди разводится со своей женой

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Том Брэди с женой.
Фото Соцсети

Самый титулованный игрок в истории НФЛ Том Брэди и его супруга супермодель Жизель Бундхен намереваются развестись, сообщает таблоид Page Six.

Супружеская чета уже наняла адвокатов, которые занимаются бракоразводными процессами.

Бразильская топ-модель и Брэди женаты с 2009 года, в браке у супругов родились двое детей. Также у спортсмена есть 15-летний сын от первой жены.

Отмечается, что решение Брэди вернуться в профессиональный спорт в марте 2022 года стало одной из причин разрыва, так как жена была против такого развития карьеры мужа.

45-летний спортсмен семь раз выигрывал Супербоул и пять раз становился самым ценным игроком финального матча.

2
2
Читайте также
Украинские СМИ опубликовали скрытые сообщения российской теннисистки Гасановой
Федотов наехал на Абаскаля. Нашему футболу не хватает такого треш-тока
Губернатор сообщил о гибели жителей Нижегородской области на полигоне под Белгородом
В трех областях Украины произошли взрывы
Адвокат заявил об отъезде Овсянниковой в одну из стран Европы
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Полиция Лас-Вегаса разыскивает болельщика, который дал пощечину игроку во время матча НФЛ
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости