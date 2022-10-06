Самый титулованный игрок в истории НФЛ Том Брэди разводится со своей женой

Самый титулованный игрок в истории НФЛ Том Брэди и его супруга супермодель Жизель Бундхен намереваются развестись, сообщает таблоид Page Six.

Супружеская чета уже наняла адвокатов, которые занимаются бракоразводными процессами.

Бразильская топ-модель и Брэди женаты с 2009 года, в браке у супругов родились двое детей. Также у спортсмена есть 15-летний сын от первой жены.

Отмечается, что решение Брэди вернуться в профессиональный спорт в марте 2022 года стало одной из причин разрыва, так как жена была против такого развития карьеры мужа.

45-летний спортсмен семь раз выигрывал Супербоул и пять раз становился самым ценным игроком финального матча.