Чемпионка Сочи-2014 стала вдовой после трагедии в Альпах. Погиб муж Юстины Ковальчик

Супругу легендарной польской лыжницы было 38 лет.

Трагические новости о гибели Кацпера Текиели — мужа одной из самых титулованных спортсменок Польши Юстины Ковальчик — первым сообщил польский портал dts24.pl. Тело 38-летнего альпиниста было найдено в районе Юнгрфрау в швейцарских Альпах. Трагедия случилась в среду из-за схода лавины. Швейцарские спасательные службы были подняты по тревоге, однако погодные условия не позволили команде сразу добраться до места происшествия. Вертолет только на следующее утро смог залететь в долину, где и был обнаружен погибший Текиели.

Кем был Кацпер Текиели?

Кацпер Текиели был достаточно опытным и известным альпинистом. Также он имел звание инструктора, которое было присвоено Польской ассоциации альпинизма. На его счету около 300, покоренных горных маршрутов. В 2010 году в рамках Международного забега на Эльбрус он добрался до вершины менее чем за пять часов. Несколько лет Кацпер был участником программы «Польский зимний гималайизм», а в 2019-м добился серьезных успехов в европейских горах. А три года назад он попал в список десяти номинантов на премию Piolet d'Or — самую престижную мировую награду в области альпинизма.

В начале мая он покорял четырехтысячники в швейцарских Альпах, чем делился в соцсетях. Он сообщал об экспедиции на вершины Бисхорн (4153 м), Вайсмис (4017 м) и Лаггинхорн (4010 м). Последний пост он опубликовал во вторник. Иллюстрацией поста стала фотография рюкзака на фоне гор.

Кацпер Текиели. Фото Соцсети

Вместе по горам

Горы были его настоящей страстью. И этой страстью он увлек одну из главных звезд польского спорта — двукратную олимпийскую чемпионку, четырехкратную обладательницу Кубка мира по лыжным гонкам Юстину Ковальчик. Они познакомились в 2019-м. Вместе впервые они появились осенью на гала-концерте, посвященном столетию олимпийского комитета Польши. В 2020-м Юстина и Кацпер сыграли свадьбу. Прославленная лыжница после торжества приняла двойную фамилию Ковальчик-Текиели.

Вместе они поддерживали увлечения друг друга. В соцсетях Кацпер показывал, как бегает по лыжне классикой, а Юстина выкладывала фотографии с горных восхождений. В последний год они ходили в экспедиции втроем — стали брать с собой полуторагодовалого сына Хуго. Они сажали ребенка в специальную люльку на спину и вместе взбирались на горные вершины.

Юстина Ковальчик с ребенком. Фото Соцсети

В последнюю экспедицию Кацпер отправился без семьи. «Он был самым замечательным. Он был самым красивым человеком в мире», — написала Юстина Ковальчик-Текиели в своих соцсетях.

Юстина закончила карьеру в 2018 году, а до этого была одной из главных звезд женских лыж. Ее противостояние с норвежской Марит Бьорген — главная интрига Кубка мира в конце нулевых — первой половине десятых. С Ковальчик работал тренер русского происхождения Александр Веретельный, и до последнего времени легенда лыжных гонок оставалась одной из немногих в польском спорте, кто хорошо относился к России.