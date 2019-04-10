Ворле перенесла операцию на колене

Французская горнолыжница Тесса Ворле перенесла операцию на правом колене. Как сообщает сама 29-летняя спортсменка, это было сделано для очистки мениска.

– Это нужно было сделать после окончания сезона, – написала в своем Твиттере Ворле. – Благодаря моему доктору и физиотерапевтам я до сих пор могу кататься на лыжах. Большое им спасибо. Но пришло время позаботиться о колене.

Двукратная чемпионка мира в декабре получила травму мениска, но смогла закончить сезон. Восстановление после операции займет два месяца.