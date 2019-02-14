Влгова победила в гигантском слаломе на чемпионате мира в Швеции, Ткаченко - 35-я

Чешская спортсменка Петра Влгова стала первой в гигантском слаломе на чемпионате мира по горнолыжному спорту, который проходит в шведском Оре. Второе место заняла немка Виктория Ребенсбург, третье - американка Микаела Шиффрин.

Россиянка Екатерина Ткаченко стала 35-й, Александра Прокопьева - 43-й.

Горные лыжи

Оре (Швеция)

Чемпионат мира

Женщины

Гигантский слалом

1. Петра Влгова (Словакия) - 2.01,97 (1.01,10 + 1.00,87)

2. Виктория Ребенсбург (Германия) - 2.02,11 (1.00,91 + 1.01,20)

3. Микаела Шиффрин (США) - 2.02,35 (1.01,35 + 1.01,00)

4. Рагнхиль Мовинкель (Норвегия) - 2.02,47 (1.01,28 + 1.01,19)

5. Федерика Бриньоне (Италия) - 2.02,84 (1.01,86 + 1.00,98)

6. Тесса Ворле (Франция) - 2.03,06 (1.01,64 + 1.01,42)...

35. Екатерина Ткаченко (Россия) - 2.09,29 (1.05,61 + 1.03,68)...

43. Александра Прокопьева (Россия) - 2.12,44 (1.06,71 + 1.05,73)

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