Ткаченко и Алехин победили на чемпионате России по горнолыжному спорту

Екатерина Ткаченко победила в гигантском слаломе на чемпионате России по горнолыжному спорту в Елизово (Камчатский край).

Ее результат по сумме двух попыток 2 минуты 0,22 секунды. Второе место заняла Анастасия Силантьева (отставание — 0,64 секунды), третье — Юлия Плешкова (+0,71).

У мужчин победил Никита Алехин (1 минута 51,68 секунды). Вторым стал Степан Журавченко (+1,72), замкнул тройку Сергей Ли (+1,80).