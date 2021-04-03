Ткаченко и Алехин победили на чемпионате России по горнолыжному спорту
09:07
Екатерина Ткаченко победила в гигантском слаломе на чемпионате России по горнолыжному спорту в Елизово (Камчатский край).
Ее результат по сумме двух попыток 2 минуты 0,22 секунды. Второе место заняла Анастасия Силантьева (отставание — 0,64 секунды), третье — Юлия Плешкова (+0,71).
У мужчин победил Никита Алехин (1 минута 51,68 секунды). Вторым стал Степан Журавченко (+1,72), замкнул тройку Сергей Ли (+1,80).
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