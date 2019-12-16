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Соревнования в гиганте перенесены из Валь-д'Изере в Хинтерсдотер

14:09

Часть соревнований этапа Кубка мира по горнолыжному спорту перенесена из французского Валь-д'Изере в австрийский Хинтерсдотер. Как сообщает AFP, соревнования в гиганте, которые не состоялись 15 декабря в Валь-д'Изере из-за переноса слалома, пройдут 1 марта в Хинтерсдотере.

Напомним, что 14 декабря мужской слалом был отменен и перенесен на 15-е число из-за сильных порывов ветра. Поэтому организаторам пришлось отменять запланированный ранее на 15 декабря гигант.

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