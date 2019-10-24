Скрипачка Ванесса Мэй больше не будет участвовать в Олимпиадах

Известная скрипачка Ванесса Мэй не планирует больше участвовать в Олимпийских играх. Она представляла Таиланд в горных лыжах на Олимпиаде-2014 в Сочи под фамилией отца — Ванакорн. Спортсменка выступила в гигантском слаломе и заняла последнее 74-е место.

— У меня есть спортивные травмы, например, мне делали операцию на плече, которое я повредила, катаясь на горных лыжах. Думаю, что я продолжу заниматься спортом, но уже без специальной цели, — цитирует ТАСС Мэй. — Но думаю, что далее это будет любительское катание.

У меня высокая степень выносливости, но я недостаточно «мощная» для горных лыж. Так что в этом смысле беговые лыжи подошли бы мне больше.