Горные лыжи
Новости
Зачет Кубка мира Календарь Кубка мира Чемпионат мира Олимпиада
Главная
Горные лыжи

Сегодня, 09:28

Сборная США потеряла претендентку на медали в Пекине

Олег Шамонаев
Шеф отдела информации

Американская горнолыжница Бризи Джонсон, которую считали претенденткой на медали в скоростном спуске на Играх в Пекине, официально отказалась от участия в Олимпиаде-2022 из-за травмы.

26-летняя спортсменка получила повреждение колена на тренировке в итальянском Кортина-д'Ампеццо. В этом году Джонсон трижды становилась второй на этапах Кубка мира, уступив только итальянке Софии Годжа.

Впрочем, и лидер женского скоростного спуска из Италии также рискует пропустить Игры из-за двух жестких падений в январе.

0
Читайте также
Особняк за 1,5 миллионов долларов, лес с оленями, автопарк: как живут хоккеист Малкин и красотка Кастерова
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хектор выиграла гигантский слалом на этапе Кубка мира в Кронплатце
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости