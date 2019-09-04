Полиция обнаружила труп при поисках призера Олимпиады-1992 Бланки Очоа

Полиция Испании в процессе поисковой операции в связи с исчезновением призера Олимпийских игр 1992 года в Альбервиле в горнолыжном слаломе Бланки Фернандес Очоа обнаружила труп в окрестностях Мадрида, сообщает As. Пока неизвестно, найдено ли тело спортсменки, либо же оно принадлежало другому человеку. Информация об этом станет известна позднее.

В последний раз члены семьи спортсменки видели ее 23 августа за рулем автомобиля в одном из районов Мадрида, где она проживает. Близкие к расследованию источники утверждают, что бывшая горнолыжница покинула свой дом без мобильного телефона, движение средств по ее кредитным картам с 23 августа не зафиксировано.

Фернандес Очоа на Олимпиаде в Альбервиле-1992 выиграла бронзу в слаломе, также она побеждала на этапах Кубка мира.