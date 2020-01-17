Австриец Маттиас Майер победил в суперкомбинации на этапе Кубка мира в Венгене. Вторым стал Алексис Пентюро из Франции, который вышел в лидеры общего зачета. Россиянин Павел Трихичев стал 17-м.

Венген (Швейцария)

Кубок мира

Мужчины

Суперкомбинация

1. Маттиас Майер (Австрия) — 2.32,45 (1.41,40 + 51,05)

2. Алексис Пентюро (Франция) — 2.32,52 (1.43,08 + 49,44)

3. Виктор Мюффа-Жанде (Франция) — 2.33,12 (1.42,73 + 50,39)

4. Лоик Мейяр (Швейцария) — 2.33,47 (1.43,19 + 50,28)

5. Риккардо Тонетти (Италия) — 2.33,69 (1.42,49 + 51,20)

6. Мартин Цатер (Словения) — 2.33,79 (1.42,45 + 51.34)...

17. Павел Трихичев (Россия) — 2.35,68 (1.44,11 + 51,57)