Американский горнолыжник Тед Лигети объявил о завершении карьеры. Последний раз он выйдет на трассу на чемпионате мира в Кортина-д'Ампеццо (Италия) 19 февраля.

По словам 36-летнего спортсмена, он хочет больше времени проводить с семьей.

«Мои приоритеты изменились. Я не хочу больше проводить четыре-пять недель далеко дома на тренировках или соревнованиях, — цитирует Лигети New York Times. - Кроме того, я уже не могу и дальше выступать на должном уровне».

Лигети является двукратным олимпийским чемпионом. Он выиграл золотые медали в комбинации на Олимпийских играх в Турине в 2006 году, а также в гигантском слаломе на Играх-2014 в Сочи. Кроме того, он является многократным чемпионом мира и победителем этапов Кубка мира.