Горнолыжник Тед Лигети объявил о завершении карьеры
Американский горнолыжник Тед Лигети объявил о завершении карьеры. Последний раз он выйдет на трассу на чемпионате мира в Кортина-д'Ампеццо (Италия) 19 февраля.
По словам 36-летнего спортсмена, он хочет больше времени проводить с семьей.
«Мои приоритеты изменились. Я не хочу больше проводить четыре-пять недель далеко дома на тренировках или соревнованиях, — цитирует Лигети New York Times. - Кроме того, я уже не могу и дальше выступать на должном уровне».
Лигети является двукратным олимпийским чемпионом. Он выиграл золотые медали в комбинации на Олимпийских играх в Турине в 2006 году, а также в гигантском слаломе на Играх-2014 в Сочи. Кроме того, он является многократным чемпионом мира и победителем этапов Кубка мира.
Дополнительная информация:
https://www.nytimes.com/2021/02/09/sports/ted-ligety-retire-skiing.html
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