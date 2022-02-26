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Сегодня, 16:00

Норвегия выступила против участия российских лыжников в международных соревнованиях

Иван Торопцев
Корреспондент

Федерация лыжных видов спорта Норвегии выступила против участия российских спортсменов в международных соревнованиях на территории страны, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на NRK.

«Сегодня правление Федерации лыжных видов спорта Норвегии обсудило ситуацию, связанную с вторжением России в Украину, и то, как это повлияет на предстоящие гонки Кубка мира и чемпионат мира в Норвегии. Послание Федерации лыжных видов спорта Норвегии к России и российским лыжникам предельно ясное: мы не хотим их участия», — приводит РИА «Новости» текст заявления федерации.

Также с заявлением выступил президент Федерации лыжных видов спорта Норвегии Эрик Ресте.

«Мы направим в Международную федерацию лыжного спорта (FIS) четкий сигнал о том, что не хотим, чтобы Россия и российские спортсмены участвовали в соревнованиях в Норвегии в ближайшие недели», — цитирует РИА «Новости» Ресте.

С 3 по 6 марта в Драммене и Холменколлене пройдут этапы Кубка мира по лыжным гонкам, двоеборью и прыжкам с трамплина, а с 17 по 20 марта — этап Кубка мира по биатлону.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220226/lyzhniki-1775260164.html
Сборная Норвегии по лыжным гонкам
Сборная России по лыжным гонкам
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