Чешка Ледецка выиграл скоростной спуск на этапе Кубка мира в Кранс-Монтане
В Швейцарии проходит этап Кубка мира по горнолыжному спорту. В соревнованиях у женщин в скоростном спуске лучший результат показала представительница Чехии Эстер Ледецка.
Россиянка Юлия Плешкова показала 22-й результат.
Горные лыжи
Кранс-Монтана (Швейцария)
Кубок мира
Женщины
Скоростной спуск
1. Эстер Ледецка (Чехия) — 1.30,17
2. Рагнхиль Мовинкель (Норвегия) — 1.30,38
3. Корнелия Хюттер (Австрия) — 1.30,59
4. Приска Нуфер (Швейцария) — 1.30,98
5. Мирьям Пухнер (Австрия) — 1.31,15
6. Йоана Хелен (Швейцария) — 1.31,28
22. Юлия Плешкова (Россия) — 1.32,47
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