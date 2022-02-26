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Сегодня, 16:12

Чешка Ледецка выиграл скоростной спуск на этапе Кубка мира в Кранс-Монтане

Иван Шитик
Корреспондент

В Швейцарии проходит этап Кубка мира по горнолыжному спорту. В соревнованиях у женщин в скоростном спуске лучший результат показала представительница Чехии Эстер Ледецка.

Россиянка Юлия Плешкова показала 22-й результат.

Горные лыжи

Кранс-Монтана (Швейцария)

Кубок мира

Женщины

Скоростной спуск

1. Эстер Ледецка (Чехия) — 1.30,17

2. Рагнхиль Мовинкель (Норвегия) — 1.30,38

3. Корнелия Хюттер (Австрия) — 1.30,59

4. Приска Нуфер (Швейцария) — 1.30,98

5. Мирьям Пухнер (Австрия) — 1.31,15

6. Йоана Хелен (Швейцария) — 1.31,28

22. Юлия Плешкова (Россия) — 1.32,47

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