Чешская горнолыжница Ледецка на большой скорости влетела в ограждения

На этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в Кран-Монтане (Швейцария) чешка Эстер Ледецка не смогла доехать до финиша в соревнованиях по скоростному спуску. Видео было опубликовано на YouTube.

По ходу прохождения она вылетела с трассы и на большой скорости врезалась в ограждения. В итоге она сумела покинуть место проведения соревнований самостоятельно, не получив серьезных травм.

25-летняя Эстер Ледецка выступает в горнолыжном спорте и в сноуборде. В 2018 году она стала олимпийской чемпионкой в обоих дисциплинах.