Американский горнолыжник доставлен в больницу на вертолете после падения
15:48
Американский горнолыжник Томми Форд доставлен в больницу на вертолете после падения на этапе Кубка мира в Адельбодене (Швейцария), информирует AP.
Спортсмен упал во время соревнований в гигантском слаломе. При падении он сбил рабочего, после чего остановился.
В течение получаса с трасса Форда забрал вертолет. Сейчас он находится в сознании. Во время транспортировки он говорил с медперсоналом.
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