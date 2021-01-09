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Американский горнолыжник доставлен в больницу на вертолете после падения

15:48

Американский горнолыжник Томми Форд доставлен в больницу на вертолете после падения на этапе Кубка мира в Адельбодене (Швейцария), информирует AP.

Спортсмен упал во время соревнований в гигантском слаломе. При падении он сбил рабочего, после чего остановился.

В течение получаса с трасса Форда забрал вертолет. Сейчас он находится в сознании. Во время транспортировки он говорил с медперсоналом.

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