Американский горнолыжник доставлен в больницу на вертолете после падения

Американский горнолыжник Томми Форд доставлен в больницу на вертолете после падения на этапе Кубка мира в Адельбодене (Швейцария), информирует AP.

Спортсмен упал во время соревнований в гигантском слаломе. При падении он сбил рабочего, после чего остановился.

В течение получаса с трасса Форда забрал вертолет. Сейчас он находится в сознании. Во время транспортировки он говорил с медперсоналом.