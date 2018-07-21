Глава ФТАР Агапитов недоволен антидопинговой программой IWF

Президент Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов считает неэффективной программу борьбы с допингом Международной федерации тяжелой атлетики (IWF). По его мнению, программа не помогает искоренить допинг, а только способствует более активному сокрытию нарушений.

- Реализуемая международной федерацией программа направлена не на стимулирование национальных федераций бороться с допингом, а на укрывание нарушений, - цитирует ТАСС Агапитова. - Сейчас все понимают, что корень проблем не в тех девяти странах, которые были отстранены за допинг и на которые свалили всю ответственность, а в антидопинговой системе международной федерации, которая не смогла обеспечить чистоту атлетов на соревнованиях. Поскольку она сейчас не меняется в корне, мы предложили свою версию изменений в правилах.

Она была предоставлена президенту организации, членам исполкома, а также всем национальным федерациям. Мы продолжаем работу в этом направлении, переводим на все языки мира, чтобы все федерации могли с ней ознакомиться.