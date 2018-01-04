ФТАР подала апелляцию на временное отстранение Чена

Глава антидопинговой комиссии Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Александр Петров сказал, что организация уже подала апелляцию в Международную федерацию тяжелой атлетики (IWF) на отстранение россиянина Олега Чена. По его словам, федерация готова обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне, если решение будет принято не в пользу спортсмена.

Напомним, о временном отстранении Чена стало известно 4 января. По словам представителя ФТАР, такое решение было принято из-за упоминания россиянина в докладе назависимого эксперта Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричарда Макларена.

- Мы уже подали апелляцию в международную федерацию, - цитирует ТАСС Петрова. - Если будет принято решение не в пользу наших спортсменов, останется Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

Олег Чен является двукратным чемпионом Европы. Также он три раза завоевывал серебро чемпионатов мира.