ФТАР может подать апелляцию на свое отстранение

Президент Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов сообщил, что решение о возможности подать апелляцию на годичное отстранение от участия на международных турнирах будет принято после консультации с юристами. По его словам, документы должны из IWF поступить в федерацию в течение двух недель.

- Что касается возможности обжалования решения исполкома международной федерации, то в течение двух недель мы получим полное решение организации и проведем консультации на этот счет, - цитирует ТАСС Агапитова. - Подчеркну еще раз - нам нужно принять тот факт, что у нас были системные нарушения. Нам нужно строить наше будущее.

Напомним, IWF объявила о решении отстранить ФТАР 30 сентября. Также от международных соревнований были отстранены федерации Казахстана, Китая, Белоруссии, Азербайджана, Армении, Турции, Украины и Молдавии. Такое решение было принято в связи с положительными результатами допинг-проб на Олимпийских играх в Пекине и Лондоне.