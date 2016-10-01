Гамова расплакалась во время прощальной речи

Двукратная чемпионка мира Екатерина Гамова произнесла речь после прощального матча, состоявшегося сегодня в Казани. Выдающаяся спортсменка в последней игре провела по сету в составе казанского и московского "Динамо". Произнося прощальную речь, Гамова не смогла сдержать слез.

- Я знала, что буду волноваться, поэтому приготовила речь. Сегодня был прекрасный праздник, который мне приготовило казанское "Динамо", - сказала Гамова в эфире "Матч игра". - Хочу сказать спасибо моей команде, с которой мы вместе много пережили. У нас было много побед, и эти победы останутся в нашей памяти навсегда. Мы действительно команда, которая выиграла все. По-моему, мы заложили хорошее начало. Хочу пожелать, чтобы с каждым годом звезд на вымпелах было все больше и больше.

Дорогие болельщики, вы всегда были с нами, когда мы побеждали и терпели поражения. Я надеюсь, любовь к волейболу в Казани будет расти каждый год. Приходите на игры и приводите своих семью и друзей. Нам очень приятно играть при полных трибунах и чувствовать вашу поддержку.

Хочу поблагодарить также всех тренеров, которые были на моем пути. Николай Михайлович Сорокин, вы сегодня здесь, и это очень символично. Вы открыли мне дорогу в профессиональный спорт, и вы здесь, когда я с ним прощаюсь.

Я хочу сказать спасибо моей семье. Здесь можно говорить очень много и очень долго. Мы всегда рядом. И в горе и в радости, а это самое главное. Хочу сказать спасибо моей маме, блгодаря которой я появилась на свет. Вопреки всему, и несмотря ни на что.