Россиянки обыграли итальянок в матче Лиги наций

Женская сборная России обыграла сборную Италии со счетом 3:0 (26:24, 25:12, 25:23) в рамках второй игровой недели Лиги Наций в Южной Корее. Для команды Вадима Панкова это третья победа в четырех матчах турнира.

Россиянки обыграли Аргентину (3:1) и Таиланд (3:0), а также проиграли Голландии (0:3). Сборная России поднялась в таблице с седьмого на второе место, набрав девять очков в четырех матчах. Первая - Голландия, в ее активе девять очков в трех играх.

Следующий матч сборной России состоится 23 мая против сборной Южной Кореи.

Волейбол

Лига наций

Женщины

Предварительный раунд

Италия – Россия – 0:3 (24:26, 12:25, 23:25)