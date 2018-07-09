Президент ВФВ: "Сборная России вошла в историю, выиграв первую в истории Лигу наций"

Президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко отметил, что сборная России провела великолепную игру в финале Лиги наций с командой Франции (3:0). Турнир проводился впервые в истории.

- Все ребята сыграли просто великолепно, не хочу никого выделять, - приводит "Р-Спорт" слова Шевченко. - Здорово сыграла вся команда, все были настроены только на победу, это чувствовалась в каждом движении. Выделю главного тренера Сергея Шляпникова, он проделал огромную работу. Турнир был длинным, было много игроков. Мы вошли в историю, выиграли первую в истории Лигу наций.