Бруну посвятил Тетюхину победу над Россией

Лидер сборной Бразилии Бруну после победы над Россией (3:1) в первом матче этапа Лиги наций в Уфе восхитился атмосферой на арене и посвятил этот матч недавно завершившему карьеру Сергею Тетюхину.

– У россиян сильные подача и блок, поэтому мы старались действовать умно, – сказал Бруну. – Мы довольны победой, она сделала нас чуть ближе к "Финалу шести". Не скажу, что в третьем сете мы расслабились – сборная России начала мощнее подавать, и у нас возникли проблемы. Но в четвертой партии они допустили несколько ошибок, и мы довели дело до победы. Мы начали лучше играть на блоке против Бакуна, который был в этом матче одним из двух лучших игроков, и это сказалось. Кстати, хочу посвятить эту нашу победу одному из лучших игроков, против которого мне доводилось выходить на площадку – Сергею Тетюхину.

– Как вам атмосфера?

– Потрясающе! Я впервые играю в России в официальном матче, и эта арена – одна из лучших, на которой мне приходилось играть. Было здорово, болельщики очень хорошо поддерживали Россию. В третьем сете это сказалось – когда ваша команда стала играть лучше, сделали несколько эйсов, зрители оказывали на нас определенное давление. Но затем сумели собраться. (Антон БАБОШИН)