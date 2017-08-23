Виталий Мутко: "В таких комплексных соревнованиях, как Универсиада, наши ребята всегда боролись за самые высокие места"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко уверен, что российские спортсмены будут бороться за самые высокие места на Универсиаде в Тайбэе. На данный момент россияне занимают четвертое место в общекомандном зачете, имея 39 медалей, среди которых восемь золотых.

– Хорошее выступление в целом: достойно выступают и гимнасты, и пловцы, и дзюдоисты. В целом ребята борются во всех дисциплинах, и каждый день кого-то поздравляем с медалями, – цитирует ТАСС Мутко. – Абсолютно уверен, что так и продолжится, потому что в таких комплексных соревнованиях, как Универсиада, наши ребята всегда боролись за самые высокие места, и сейчас будет то же самое.