Россия - четвертая в медальном зачете Универсиады после восьмого дня

Российские спортсмены сегодня на Универсиаде завоевали одну золотую и три серебряные медали. Золото принесла мужская сборная России по прыжкам в воду в командном зачете, в активе женской команды – серебро. Также серебряные медали завоевали Павел Муратов и Сандра Константинова в ушу-таолу.

Всего на счету сборной России 71 медаль – 16 золотых, 24 серебряных и 31 бронзовая. Команда занимает четвертое место в общекомандном зачете. На первом месте сборная Японии (28-19-26). Второе место занимает команда Кореи (27-18-26), третье – сборная Тайваня (17-26-20).