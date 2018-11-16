Огонь зимней Универсиады-2019 прибыл в Екатеринбург

Огонь зимней Универсиады 2019 года прибыл в екатеринбургский Уральский федеральный университет (УрФУ).

– Я чувствую огромную гордость и благодарность за то, что доверили нам священный огонь, – цитирует ТАСС ректора УрФУ Виктора Кокшарова. – Это признание того, что Екатеринбург является одной из признанных столиц студенческого спорта, а Уральский федеральный университет – центром подготовки спортсменов. Неслучайно из наших стен вышли олимпийские чемпионы – Сергей Чепиков, Антон Шипулин, Павел Дацюк и многие другие. Для нас честь то, что мы принимаем огонь.

Эстафета огня зимней Универсиады стартовала 20 сентября в Турине. В рамках международного этапа факелоносцы пробежали по улицам Алма-Аты и Харбина. На территории России огонь соревнований уже побывал в Москве, Калининграде, Симферополе, Ростове-на-Дону, Ставрополе, Грозном, Санкт-Петербурге, Архангельске, Казани, завершится путешествие огня в Красноярске 1 марта.

Зимняя Универсиада пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года.