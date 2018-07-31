Мутко заявил о готовности Красноярска к проведению Универсиады

Вице-премьер РФ, председатель оргкомитета по подготовке и проведению зимней Универсиады-2019 Виталий Мутко сказал, что Красноярск готов принять соревнования. Сегодня, 31 июля, чиновник посетил город, где провел совещание, посвященное подготовке к стартам.

– На данном этапе готовность высокая, большинство объектов уже готово, – цитирует ТАСС Мутко. – Остались какие-то вопросы благоустройства, закрытие периметра безопасности. Основные объекты готовы, это прежде всего деревня Универсиады, сейчас приступили к монтажу точки питания. Я больших проблем с точки зрения подготовки объектов не вижу.

Напомним, Универсиада-2019 пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта следующего года.