Хоркина и Сотникова стали послами Универсиады в Красноярске

Церемония посвящения двукратной олимпийской чемпионки по спортивной гимнастике Светланы Хоркиной и олимпийской чемпионки по фигурному катанию Аделины Сотниковой в послы Универсиады, которая пройдет в Красноярске в 2019 году, состоялось в Москве.

- Быть послом - для меня привычное дело, - цитирует ТАСС Хоркину. - Я надеюсь, что наши спортсмены продолжат победоносно завоевывать медали на Универсиаде и покажут отличный, красивый результат. Я ощущаю свою ответственность и надеюсь, что принесу нашей сборной успех, удачу и победу. Красноярск уже неплохо готов к соревнованиям, уверена, всем спортсменам там будет комфортно и они смогут показать на Универсиаде свои лучшие результаты.

- Желаю всем спортсменам успеха, здоровья и самых высоких результатов. Надеюсь, что Универсиада станет такой же успешной и победоносной для наших ребят, как и Игры-2014 в Сочи, - добавила Сотникова.