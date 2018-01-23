Возняцки - в полуфинале Australian Open

Датчанка Каролин Возняцки вышла в полуфинал Australian Open, обыграв Карлу Суарес Наварро из Испании. В следующем круге ей предстоит встретиться с Элисе Мертенс из Бельгии.
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 42 700 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Возняцки (Дания, 2) - Суарес Наварро (Испания) - 6:0, 6:7 (3:7), 6:2
Дополнительная информация
Материалы других СМИ
Бней Иегуда
Каро, умничка!) Но и Карлуша молодец.) Ждём суперматч с Элизе!)) Ну и, конечно же, завтрашние матчи!) Все игры - обязательны к просмотру!)
18:14
shpasic
Кто-нить последовал совету "нулища" и поставить на Каро-Карлушу ТБ19,5, ахахах.))
17:55
oleg.bob
Молодец, Кара! Красавица!
17:53
alexzander
Том,с победой!!!
17:45