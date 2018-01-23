Возняцки - в полуфинале Australian Open

Датчанка Каролин Возняцки вышла в полуфинал Australian Open, обыграв Карлу Суарес Наварро из Испании. В следующем круге ей предстоит встретиться с Элисе Мертенс из Бельгии.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Возняцки (Дания, 2) - Суарес Наварро (Испания) - 6:0, 6:7 (3:7), 6:2