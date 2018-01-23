17:41 | Теннис — "Большой шлем"

Возняцки - в полуфинале Australian Open

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Датчанка Каролин Возняцки вышла в полуфинал Australian Open, обыграв Карлу Суарес Наварро из Испании. В следующем круге ей предстоит встретиться с Элисе Мертенс из Бельгии.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Возняцки (Дания, 2) - Суарес Наварро (Испания) - 6:0, 6:7 (3:7), 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/ausopen/2018/12/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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Бней Иегуда

Каро, умничка!) Но и Карлуша молодец.) Ждём суперматч с Элизе!)) Ну и, конечно же, завтрашние матчи!) Все игры - обязательны к просмотру!)

18:14

shpasic

Кто-нить последовал совету "нулища" и поставить на Каро-Карлушу ТБ19,5, ахахах.))

17:55

oleg.bob

Молодец, Кара! Красавица!

17:53

alexzander

Том,с победой!!!

17:45