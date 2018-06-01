17:30 | Теннис — "Большой шлем"

Владимир Камельзон: "Матч с Плишковой будет тяжелым для Шараповой, но она к нему готова"

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Заслуженный тренер России Владимир Камельзон считает, что Марии Шараповой будет сложно справиться с подачей Каролины Плишковой в третьем круге Roland Garros. Теннисистки проведут матч в субботу.

- В этом матче для Шараповой будет сложно абсолютно все – простой игры ждать не приходится, - цитирует "Р-Спорт" Камельзона. - Плишкова показывает очень стабильный теннис, я бы его назвал воинственным. Каролина – крутой игрок, который играет действительно здорово. Шараповой будет очень сложно справляться с подачей Каролины. Мария умеет принимать, но у чешки очень хорошая скорость подачи, и она частенько попадает под линии при подаче, в этом есть опасность.

Каролина Плишкова – высокорослая девица, которая очень хорошо держит заднюю линию. На мой взгляд, будет очень тяжелый матч для Шараповой, но она к нему готова, потому что на протяжении последнего месяца прибавляет.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/tennis/20180601/1137558787.html

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