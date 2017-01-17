Виктор Янчук: "Рублеву нужно рисковать и не бояться Маррэя"

Заслуженный тренер России Виктор Янчук отметил, что теннисисту Андрею Рублеву необходимы внутренний подъем, удача и риск в матче второго круга Australian Open с британцем Энди Маррэем. Россиянин сыграет против первой ракетки мира 18 января.

- Скорость ударов у Рублева есть, но одной скорости мало, - приводит "Р-Спорт" слова Янчука. - Нужны внутренний подъем, удача и риск. Рублев способен зацепиться в этом матче, но пятисетовую встречу Рублев точно не вытянет - рановато ему. Рублев сможет играть на равных с Маррэем через пару лет. В ближайшем матче надо действовать с повышенным риском, постоянно рисковать, не боясь соперника. Если играть в обычной манере, то Маррэй методично расшатает Андрея и конец будет предсказуемый.

Конечно, надежности в игре Рублеву не хватит на весь матч, но если рисковать, то можно попробовать взять у шотландца сет, а, может, и два. Требуется везение. Этот матч полезен для становления Рублева как игрока.