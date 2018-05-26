Виктор Янчук: "Россияне могут без потерь пройти первый круг. Но далекто никто не пройдет"

Заслуженный тренер России Виктор Янчук поделился своими ожиданиями от стартующего в воскресенье Roland Garros – второго мэйджора нынешнего сезона. По его мнению, в мужском турнире из россиян никому не удастся пройти далеко.

- Наши ребята могут без потерь пройти первый круг, – подчеркнул Янчук. – Объективно россияне чуточку сильнее соперников. Но многое зависит от их формы в конкретный день. Наибольшие опасения вызывает игра Михаила Южного, который должен поймать раж, чтобы сыграть хорошо. Да и годы работают не на него. Но далеко никто из наших не пройдет.

- Кого видите главным конкурентом Надаля в борьбе за титул?

- Да много кого. Понимаете, Рафа, конечно, фаворит. Особенно если смотреть статистику. Но в отдельно взятом матче его можно обыграть. Многие молодые, да и не только молодые теннисисты на это способны. Легкой прогулки у него не получится. Если Надаль даст слабину, поверит в то, что у него нет соперников, он проиграет. Очень хорошо играют немец Александр Зверев и австриец Доминик Тим, может вновь воспрять Новак Джокович. Надежды я связываю со Зверевым, у него огромный потенциал. Правда, на "Шлемах" он себя никак проявить не может. (Андрей ШИТИХИН)