Вихлянцева отыграла пять матчболов, но уступила Конте на Уимблдоне

Наталья Вихлянцева не смогла выйти во второй круг Уимблдона, уступив прошлогодней полуфиналистке, 22-й "сеяной" британке Джоанне Конте – 5:7, 6:7 (7:9). Во второй партии россиянка не использовала два сетбола, а на тай-брейке спасла пять матчболов. С шестой попытки ее соперница все же завершила встречу в свою пользу. Доминика Цибулкова, которую потеснили из числа "сеяных", в двух сетах переиграла Ализе Корне – 7:6 (7:3), 6:1. Также во второй круг вышли три австралийки – Эшли Барти, Дарья Гаврилова и Сэм Стосур. Две последние во втором круге сыграют друг против друга.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 34 000 000 фунтов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Джоанна Конта (Великобритания, 22) – Наталья ВИХЛЯНЦЕВА (Россия) – 7:5, 7:6 (9:7)

Эшли Барти (Австралия, 17) – Штефани Фегеле (Швейцария) – 7:5, 6:3

Дарья Гаврилова (Австралия, 26) – Каролин Долхайд (США) – 6:2, 6:3

Саманта Стосур (Австралия) – Пэн Шуай (Китай) – 6:4, 7:5

Доминика Цибулкова (Словакия) – Ализе Корне (Франция) – 7:6 (7:3), 6:1